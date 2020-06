In Francia, la catena Lidl ha messo in vendita la PS4 ad un prezzo decisamente d’occasione. L’incredibile folla fuori dai punti vendita ha costretto la Polizia ad usare i lacrimogeni

Da ormai qualche giorno, la Sony ha presentato ufficialmente la nuova PS5. La console più amata e apprezzata di sempre è pronta a fare un ulteriore step in avanti, passando alla next-gen. Milioni di fan sono già disposti a pagare pur di averla dal giorno di lancio, ma c’è chi è ancora legato alla vecchia generazione.

In Francia, la nota catena di supermercati Lidl ha deciso di mettere in vendita la ormai vecchia PS4 ad un prezzo decisamente d’occasione: solo 95 euro. La voce è ovviamente girata molto velocemente, tanto che al primo giorno d’offerta centinaia di persone si sono appostate fuori dagli ingressi. La folla eccessiva, incurante delle norme anti Covid-19, ha spinto la polizia a mosse estreme per calmare la situazione.

Francia, PS4 a 95 euro: polizia usa lacrimogeni

La situazione, poco dopo la comunicazione della vendita della PS4 a 95 euro, è letteralmente sfuggita di mano. La nota catena Lidl, forse anche per dire addio alla vecchia generazione delle console Sony, ha deciso di fare un regalo ai propri clienti. Ma sicuramente la reazione preventivata era totalmente diversa. Le centinaia di persone fuori dai punti vendita, ammassate e incuranti delle misure anti Coronavirus, hanno richiesto l’intervento degli agenti di polizia.

Questi, dopo diversi richiami verbali, sono dovuti ricorrere a mosse estreme per far sì che i presenti si allontanassero. Gas lacrimogeni e richiami col megafono per ripristinare a pieno l’ordine. Alla fine, la mossa ha funzionato e le persone si sono allontanate, ma Lidl è stata costretta a rimandare tutte le PS4 al fornitore.

