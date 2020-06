Fortnite, in arrivo la Stagione 3: server offline per l’aggiornamento. Mattinata di attesa per tutti i giocatori in attesa di poter scoprire il terzo capitolo

I server di Fortnite sono offline questa mattina mentre Epic Games si prepara a rilasciare il prossimo grande aggiornamento per la Stagione 3 per tutti i giocatori della piattaforma: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Mobile.

la società produttrice del videogioco dell’anno ha annunciato la nuova stagione alcune settimane fa dopo una serie di ritardi. Ora finalmente il momento sembra essere arrivato.

Epic Games ha rilasciato una nota su Twitter riguardo la situazione degli aggiornamenti su Fortnite: “Pensiamo che Storm possa fare qualcosa … Preparati per il capitolo 2 – Stagione 3. I tempi di inattività iniziano alle 2:00 ET (06:00 UTC)!”

Gli sviluppatori forniranno un aggiornamento sulla fine del processo di manutenzione del server, con i lavori che sono iniziati intorno alle 8 di questa mattina.

In questi minuti il gioco dovrebbe tornare ad essere disponibile ma l’aggiornamento potrebbe richiedere anche un pizzico di tempo in più del necessario. Questo perchè come comunicato dai creatori la patch sarà più pesante del solito:

“Con il lancio della nuova stagione, le dimensioni delle patch saranno più grandi del normale”, scrivono su Twitter.

Per chi non lo sapesse, questo significa che il matchmaking sarà temporaneamente disabilitato per tutte le modalità Fortnite, che include la più popolare modalità Battle Royale, nonché Fortnite Save the World e Fortnite Creative.

Questo nuovo aggiornamento porterà il gioco alla versione 13.00 di Fortnite per segnare l’inizio di una nuova stagione.

Dato che si tratta di una nuova stagione, l’enorme nuovo aggiornamento introdurrà naturalmente una nuova selezione di skin, cosmetici, cambi di mappa e altro ancora.

È possibile che ci siano anche nuove meccaniche di gioco per riflettere il nuovo cerchio della tempesta.

