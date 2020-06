Verranno discusse in Aula le modifiche sul Decreto Sicurezza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Svolta anche per Autostrade.

Accellerata del Governo su due scottanti temi, ossia migranti e Autostrade. Infatti il premier Conte ha deciso di discutere in aula le proposte di modifica al Decreto Sicurezza, basandosi sui consigli arrivati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Così Giuseppe Conte ha annunciato che è pronto a chiudere l’accordo rapidamente, entro la fine di giugno.

A cambiare le carte in tavola ci ha pensato il gesto di Aboubakar Soumahoro, bracciante e sindacalista dell’Usb. Il bracciante, per far sentire il grido di dolore dei lavoratori della terra, si incantenò ai cancelli della residenza immersa nel parco romano. Così dopo il gesto di Soumahoro, il premier Conte ha rassicurato: “La modifica dei decreti Sicurezza fa parte degli accordi di governo ed è all’ordine del giorno“.

Così è pronta la riscrittura dei Decreti firmati da Matteo Salvini durante la sua breve avventura da Ministro dell’Interno. Dall’altra parte proprio il leader della Lega ha espresso il suo disappunto, come sempre, attraverso il suo profilo Facebook. Attivissimo sui social, il leader della Lega ha dichiarato che le modifiche del suo decreto sono un insulto agli italiani.

Però gli sforzi di Salvini dovrebberoe ssere vani, visto che alla modifica del decreto c’è il sì di Pd, Leu, Italia Viva e +Europa.

Non solo Decreto Sicurezza: è svolta anche per Autostrade

Ma non ci saranno modifiche solamente sullo scottante tema del Decreto Sicurezza. Infatti entro la fine di giugno si avrà una svolta anche sull’epopea Autostrade. Infatti Autostrade avrà fino al 30 giugno per decidere per dare una risposta al Governo, se la risposta sarà No è pronta la Revoca.

Infatti in merito al tema il premier Conte ha dichiarato: “La proposta transattiva di Autostrade per l’Italia è inaccettabile per il governo“.

Così la società dovrà seguire le direttive del Governo ossia: accettare l’ingresso nel Cda della Cassa depositi e prestiti e la società F2I, il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali. Dopo i 15 giorni di ultimatum stabiliti dal governo si deciderà cosa ne sarà di Autostrade, che molto probabilmente subirà la revoca.

