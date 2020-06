Covid-19: dagli USA arriva un dato allarmante che, per forza di cose, rimanda agli anni del primo conflitto mondiale: messo a confronto il numero delle vittime.

Uno studio analitico americano ha messo a confronto il numero delle vittime statunitensi del Covid-19 e quello della Prima Guerra Mondiale. Il risultato è allarmante dal momento che, come riporta l’agenzia di informazione Ansa, i morti di Coronavirus hanno superato, per numero quelli del conflitto novecentesco.

Infatti, come ricordano i media internazionali, durante il primo conflitto mondiale, morirono 116.516 americani. I dati relativi ai morti di Covid-19, sono invece riportati, quotidianamente, dalla John Hopkins University. Il dato più aggiornato parla di 116.963 decessi negli Stati Uniti d’America.

Usa: le vittime di Covid-19 già avevano superato i morti in Vietnam

Lo stesso studio che ha confrontato i decessi relativi al Coronavirus e quelli relativi al conflitto mondiale, aveva già, nel corso del mese di aprile, aperto un confronto con i decessi causati dalla Guerra del Vietnam. Come Ansa ricorda, già lo scorso aprile, il bilancio dei morti statunitensi relativi al Covid-19 aveva superato le morti in Vietnam.

Gli Usa, in base ai dati riportati dalla John Hopkins University, si conferma al primo posto, in tutto il mondo, per numero di contagi da Coronavirus. Nel Paese sono infatti 2.137.731 i contagiati. Alle spalle degli Usa c’è il Brasile, che ad oggi conta un totale di 923.189 contagi e 45.241 decessi. Terzo Paese al mondo per numero di contagi è invece la Russia, che conta ad oggi 552.549 casi, con un numero di decessi però molto più basso: 7.468.

In base ai dati riportati, si può vedere come l’India abbia superato il Regno Unito, con 354.065 casi. In UK si contano invece 299.600 casi di contagio da Coronavirus.

