Covid-19 tamponi a pagamento approvati. La Regione Lazio insorge dopo questa decisione che non è ritenuta opportuna.

Da oggi 17 giugno un grande centro di medicina privata di Roma potrà eseguire dei tamponi, ovviamente dietro pagamento. Una decisione che stata presa dal Tar laziale. A spingere per prendere questa decisione sono stati diversi fattori, riporta La Stampa.

Ad esempio non limitare il numero di test che possono essere fatti ogni giorno. Soprattutto se aumentando questo numero non si vada a gravare sulle finanze pubbliche che sono già in una situazione disastrosa. Inoltre l’ok è stato dato anche per aumentare le possibilità che ogni individuo ha di farsi controllare, magari muovendosi nel provato invece che gravando sulla sanità pubblica. Di certo una presa di posizione controversa, che sta già facendo partire parecchie polemiche e prese di posizione in netta opposizione.

Covid-19, tamponi a pagamento approvati. Regione Lazio: “Che spreco!”

In particolare l’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato ha sostenuto che non si arrenderà a questa decisione. “La gestione delle epidemie non è un meccanismo per togliere soldi dalle tasche dei cittadini”, ha sostenuto. Quindi l’assessore è prontissimo a dare battaglia alla Regione Lazio ed al Tar per cercare di combattere

