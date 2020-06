Partirà a breve la sperimentazione sull’uomo di un nuovo farmaco per il Coronavirus. Il plasma delle mucche alla base della ricerca in corso negli Stati Uniti.

Si torna a parlare di plasma come possibile soluzione per alcuni casi gravi di Covid-19. Il plasma in questione questa volta però è vaccino. Ma non si tratta di mucche qualunque. Gli scienziati sono infatti intervenuti sulla genetica degli animali, per fornirli di un sistema immunitario il quanto più simile a quello umano.

In questo modo gli anticorpi prodotti dalle vacche “ingegnerizzate” saranno in tutto e per tutto compatibili con l’organismo umano, e proprio da questi piccoli soldati naturali verrà sviluppato un farmaco mirato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Coronavirus, svolta nella ricerca della cura: farmaco riduce mortalità del 35%

Coronavirus, plasma delle mucche alla base di un nuovo trattamento

“Questi animali producono anticorpi neutralizzanti che uccidono (il nuovo coronavirus) in laboratorio”, ha spiegato il CEO della SAB Biotherapeutics Eddie Sullivan alla CNN. La azienda farmaceutica del South Dakota si appresta dunque ad avviare la sperimentazione sull’uomo, dopo i promettenti risultati ottenuti in laboratorio.

“Siamo ansiosi di passare alla fase di sperimentazione clinica – ha proseguito Sullivan – la speranza è quella di portare questa potenziale terapia per il Covid-19 ai pazienti che ne hanno bisogno”. Al momento, la società non ha ancora rivelato quanto durerà la sperimentazione e quanti pazienti ne faranno parte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vaccino Coronavirus, scatto della Cina: pronto lo studio sull’uomo

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24