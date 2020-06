Coronavirus, arrivano nuovi dati Iss su contagi e decessi nel periodo critico in Italia. Confermata l’età media alta delle vittime, giungono dati anche su sintomi e cure.

Coronavirus, l’età media dei deceduti è 80 anni. Lo rivela l’Istituto Superiore di Sanità in un nuovo rapporto redatto. Ma non è l’unico dato interessante che emerge a proposito della pandemia e dei tragici numeri relativi all’Italia.

Coronavirus, dati Iss in Italia

L’età media dei positivi, per esempio, risponde ai 62 anni. Tuttavia, tornando alle vittime, poco meno del 96% aveva una o più patologie pregresse che hanno inevitabilmente pesato nel decesso finale. La stima – evidenzia l’ISS – si basa su un’analisi effettuata su 3.438 deceduti per i quali è stato possibile studiare le cartelle cliniche.

Di questo numero, appena il 4.2%, ovvero 144 pazienti, presentava zero patologie di base. Il 14.7%, cioè 505 soggetti, ne presentavano 1 rispetto. Il 21.5%, relativi a 738 decessi, ne presentavano invece due. Infine c’è un massiccio 59.7%, comprendente 2051 soggetti, che presentavano più di tre problematiche pregresse.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, il virologo: “Siamo passati da pandemia ad endemia”

Segue poi un approfondimento anche sui sintomi di questi soggetti. Febbre dispnea e tosse, a tal proposito, sono state le indicazioni principali relative a un contagio da Covid-19. Meno frequenti, invece, diarrea ed emottisi. Il 5,7% dei soggetti non presentava alcun sintomo al momento del ricovero.

L’insufficienza respiratoria è stata poi il motivo di morte più diffuso tra queste persone, con una percentuale del 96.6%. Il 22.1% è stato condannato da un renale acuto, il 13% per sovrainfezione e infine una minoranza del 11% non ce l’ha fatta soprattutto per danno miocardico acuto.

Nell’86% dei casi è stata utilizzata una terapia antibiotica, via antivirale utilizzata solo per il 60% delle volte e si registra un 38% per la terapia steroidea. Ciò che impressiona è che quasi il 50% dei casi studiati è di provenienza lombarda.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24