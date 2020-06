I nuovi casi di Coronavirus registrati a Berlino preoccupano la Germania. Oltre 300 famiglie sono state poste in quarantena in uno dei quartieri più popolati della capitale.

Sono 57 i nuovi casi di Coronavirus registrati nel distretto di Neukoelln a Berlino, tra i più densamente popolati di tutta la capitale tedesca. Per contenere l’infezione, oltre 300 famiglie residenti nel quartiere sono stame messe in quarantena. Si tratta nello specifico di sette diversi condomini, come riferito dalle autorità locali.

La situazione tedesca tuttavia rimane tra le migliori a livello globale, con un modello di gestione della pandemia che ha ricevuto consensi da diversi paesi nel mondo. Parlando di numeri infatti, i decessi registrati – considerando anche quelli degli ultimi giorni – sono stati complessivamente circa 8.900, a fronte di una popolazione che supera gli 80 milioni di abitanti.

Coronavirus, Germania: arriva l’app di contact tracing

Un intervento tempestivo per prevenire la nascita di nuovi focolai di contagio. Il rigoroso programma di tamponi e monitoraggio portato avanti dalla Germania ha fin qui prodotto ottimi risultati: i casi attualmente positivi sono infatti meno di 6.000. Proprio in virtù di questo, ad esempio, il paese guidato da Angela Merkel è stato scelto per ospitare in agosto le partite di Europa League.

Proprio nei giorni scorsi infine ha debuttato l’app di tracciamento scelta dalla Germania, l’equivalente di Immuni in Italia. Si chiama Corona-Warn-App ed è già scaricabile sugli store online di Apple e Google. E’ stata sviluppata da SAP e Deutsche Telekom, e come è avvenuto anche in Italia ha destato qualche perplessità in fatto di tutela della privacy. Il download e l’istallazione dell’app è anche in questo caso facoltativo, così come sta all’utente decidere se caricare o meno i dati qualora venisse trovato positivo al virus.

