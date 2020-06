Si continua a temere un nuovo lockdown da Coronavirus a Pechino. Peggiora la situazione in Brasile, con 35mila casi in un solo giorno.

Continua la paura da Coronavirus a Pechino, dopo il focolaio creato in un mercato di Fengtai. Infatti nella capitale cinese continuano a crescere i nuovi casi di Covid-19, con ben 31 nuovi contagi nella sola giornta di ieri. Due giorni fa, invece i casi erano ben 27, come ricordano le autorità locali, che hanno ricordato che tutti i nuovi casi riguardano proprio il distretto della capitale cinese.

Cresce l’allerta anche al di fuori dei confini della Cina, con ben 7 voli su 10 annullati. Secondo il quotidiano People’s Daily, sono stati cancellati ben 1.255 voli, pari al 70% dei voli totali. Nella capitale sono state adottate alcune misure restrittive, a partire dalal sicurezza nelle scuole. Ma non solo, infatti è stato riportato al 30% l’ingresso a musei e librerie.

Ma la situazione non precipita solamente a Pechino, ma anche in Brasile dove è stata registrata la giornata più nera dall’inizio della pandemia. Andiamo quindi ad osservare tutti i dettagli della pandemia nel paese dell‘America Latina.

Coronavirus, non solo Pechino a rischio: situazione grave in Brasile

Ma come detto Pechino non è l’unico paese a preoccupare. Infatti in Brasile siamo entrati nel pieno della pandemia, con la gestione del presidente Bolsonaro che non sta dando grandi frutti. Infatti la situazione rischia di precipitare proprio nel paese latino americano, che continua a far registrare un aumento di nuovi casi. Nei giorni scorsi il Governo aveva provato a censurare i dati sui nuovi contagi, ma ciò non ha fatto altro che peggiorrare la situazione nel paese.

Quindi nella giornata di ieri, il Ministero della Salute del paese ha fatto registrare un nuovo record negativo. Infatti durante marteì 16 giugno sono stati registrati ben 35mila nuovi casi di contagio da Coronavirus. Ad aggravare il bilancio ci pensano gli altri 1.282 decessi solamente nella giornata di ieri. In totale dall’inizio della pandemia il bilancio totale delle infezioni in Brasile è salito a 923.189, mentre invece sono 45.241 i decessi totali.

