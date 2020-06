Carlos Lehder, libero dopo 33 anni: è stato il Re della droga con Escobar. Uscito dal carcere negli Usa, a 70 anni si è trasferito a Berlino

Carlos Lehder, uno dei più famosi “Re della cocaina” in Colombia, è arrivato martedì in Germania dopo aver trascorso più di 30 anni in un carcere americano.

Con la cittadinanza sia colombiana che tedesca, Lehder, 70 anni, è stato scortato dalla polizia statunitense su un volo passeggeri da New York a Francoforte e consegnato alle autorità tedesche. Sarà curato da un’organizzazione no profit, ha riferito il portale Spiegel Online .

Lehder è stato un co-fondatore del cartello della droga di Medellin in Colombia insieme al noto boss della cocaina Pablo Escobar. Negli anni ’70 e ’80, il cartello ha dominato il commercio di cocaina dalla Colombia negli Stati Uniti e ha operato per anni impunemente, corrompendo le autorità e uccidendo la loro opposizione. Lehder era noto per la sua brutalità e si diceva che ammirasse Adolf Hitler.

All’interno del cartello, Lehder era il braccio destro di Escobar. A un certo punto, aveva accumulato abbastanza denaro per acquistare la sua isola e una pista di atterraggio alle Bahamas. La sua flotta di aerei trasportava sacchi di cocaina ogni giorno a Miami, in Florida, a poche centinaia di miglia di distanza.

Nel 1987, Lehder fu estradato negli Stati Uniti e condannato a 130 anni di prigione. Tuttavia, la sua condanna è stata ridotta dopo aver collaborato all’indagine sull’arresto del boss panamense Manuel Noriega. E’ stato quindi spostato in un carcere di protezione testimoni in Florida.

L’avvocato di Lehder, Oscar Arroyave, ha riferito all’Associated Press che il suo cliente non ha interesse a tornare in Colombia dopo la sua pena detentiva negli Stati Uniti.

Poiché il padre del trafficante era un immigrato tedesco in Colombia, le autorità per l’immigrazione di Berlino gli hanno rilasciato un passaporto temporaneo a giugno. L’ex boss della droga non è mai stato in Germania e non ha parenti nel paese. Non dovrà affrontare alcuna azione legale da parte delle autorità tedesche, poiché ha già scontato la pena detentiva negli USA.

