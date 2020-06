Carlo Acutis, morto di leucemia a soli 15 anni, diventerà beato. È riuscito a trasmettere la fede attraverso internet

Carlo Acutis, il 15enne morto nel 2006 a causa della leucemia sarà proclamato beato il prossimo 10 ottobre ad Assisi. Il 21 febbraio papa Bergoglio ha infatti autorizzato la promulgazione di un decreto in cui viene riconosciuto un miracolo attribuito all’intercessione del ragazzo. “Carlo riusciva a trasmettere la fede usando anche i mezzi telematici – ha ricordato il cardinal Becciu – ha anche realizzato un progetto informatico sui temi della fede e un sito sui miracoli eucaristici“. Per il giovane Carlo si è trattato di un processo di beatificazione a tempo di record. La sua storia aveva infatti commosso il mondo e grazie alla passione per la tecnologia potrebbe diventare presto il patrono di internet.

Carlo Acutis e la sua testimonianza di fede

“Voglio offrire tutte le mie sofferenze per il Signore, per il Papa e per la Chiesa – aveva detto Carlo poco prima di morire – Non voglio passare prima per il purgatorio, io voglio andare diritto in paradiso“. Carlo Acutis ha passato tutta la sua breve vita ad essere testimone di fede. Le sue giornate erano scandite dal rosario e dalla messa. Il suo amore per i santi e la tecnologia lo ha portato a far nascere un sito in cui ha parlato con successo a tutto il mondo dei miracoli eucaristici. Purtroppo una leucemia fulminante lo ha stroncato il 12 ottobre del 2006 e la sua causa di beatificazione si è avviata dopo appena un anno. Adesso è arrivato il decreto in cui viene attribuita all’intercessione di Carlo la guarigione nel 2013 di un bambino brasiliano affetto da una malformazione al pancreas. Il cardinale prefetto della Congregazione delle cause dei santi, Angelo Becciu sul giovane Carlo Acutis ha dichiarato: “Vista la sua giovane età e la sua passione per la rete potrebbe essere proclamato patrono di Internet. Ma è ancora presto per dirlo”.

