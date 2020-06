Primo colpo di Calciomercato della Roma. Il presidente Pallotta regala ai tifosi un colpo a zero direttamente dalla Premier League: scopriamo chi è.

Pallotta batte un colpo e regala il primo colpo di calciomercato ai tifosi della Roma. Il patron americano, dopo aver arenato le trattative di vendita del club a Friedkin, ha deciso di concludere il primo colpo per rinnovare la rosa dei giallorossi.

Infatti dalla Premier League è pronto ad arrivare Pedro ala ex Barcellona ed oramai ex Chelsea. Infatti l’esterno spagnolo, dopo aver conquistato tre Champions League in maglia blaugrana ed una Europa League con i “Blues“, è pronto a cambaire aria.

I giallorossi hanno avuto la meglio nelle trattative, dopo che la juve aveva trattato il giocatore fino all’ultimo. Infatti lo spagnolo era uno dei pupilli di Maurizio Sarri durante la sua breve avventura sulla panchina del Chelsea. Andiamo quindi a vedere tutte le cifre dell’affare che ha portato Pedro alla corte di mister Fonseca.

Calciomercato Roma, le cifre dell’affare Pedro Rodriguez

Così dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, la Roma si assicura un calciatore pronto a portare goal ed esperienza al reparto offensivo giallorosso.

Secondo alcune indiscrezioni, le due parti avrebbero trovato l’accordo con un biennale con opzione per il terzo anno a favore del club capitolino. Grazie al Decreto Covid, la Roma è risucita così ad assicurarsi il calciatore spagnolo con un contratto da 3,5 milioni di euro.

L’offerta ha da subito entusiasmato Pedro, che senza esitare ha deciso di restare nel calcio che conta, affrotando un campioanto del tutto nuovo per lui come la Serie A. Così lo spagnolo, dopo la proposta di Pallotta ha rifiutato un ricco contratto di un club del Qatar. Così la Roma riparte dal pluri-titolato calciatore spagnolo, in quello che sarà un altroa nno di transizione per il club della Capitale.

L.P.

