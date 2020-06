E’ arrivata l’ufficialità, un calciatore ha firmato per un biennale con il Napoli

Dopo mesi e mesi di trattative ci siamo. Dries Mertens ed il Napoli hanno trovato l’accordo che tratterrà il belga in maglia azzurra per altri due anni. Sembrava troppo doloroso l’addio di Mertens più volte accostato a squadre quali Chelsea ed Inter, ma alla fine la scelta di cuore ha prevalso.

Mertens rinnova fino al 2022. Il contratto è stato firmato da entrambi i soggetti interessati in presenza dell’avvocato del numero 14 in maglia azzurra. Approfittando della trasferta a Roma per la finale di Coppa Italia, il belga è arrivato nella sede della Filmauro per chiudere una trattativa durata mesi.

Mertens resta a Napoli, il video commovente

Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries! #ADL pic.twitter.com/paiJ72irkX — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 17, 2020

Dries Mertens è innamorato della squadra per cui gioca e della sua città. Ne ha dato prova tantissime volte e qualcuno ha cominciato a versare qualche lacrima al solo pensiero di vederlo con un colore di maglia differente.

Oltre al consueto Tweet del presidente del Napoli che ha dato l’ufficialità della firma, Dries Mertens ha pubblicato un video strappalacrime in cui confessa ancora una volta il suo amore sincero per Napoli.