Bud Spencer viene raccontato con nuove sfumature e nuovi retroscena assolutamente inediti. Oggi il libro sulla sua vita è ufficialmente in vendita.

Bud Spencer è stato uno dei personaggi più amati e famosi dell’intero panorama italiano. Il famosissimo attore, passato alla storia film dopo film insieme a Terence Hill, è rimasto nella memoria e nei cuori di tantissimi ammiratori ed appassionati. Il suo modo di essere naturale, rustico, burbero.

Ma contemporaneamente anche delicato e di cuore quando voleva esserlo. Un personaggio, insomma, che soltanto all’apparenza era bidimensionale e prevedibile. Per non parlare, poi, delle sue capacità attoriali. Ed ovviamente per i suoi ceffoni, che riuscivano a farci divertire come nessun altro al mondo. Insomma, una leggenda del cinema italiano e non solo, che ora torna ad essere ricordato con un libro molto particolare.

Bud Spencer, oggi il libro sulla sua vita scritto dalla figlia

Oggi sarà ufficialmente disponibile nelle librerie e negli store online il nuovo libro “Bud, un gigante per papà”. A scriverlo è stata la figlia del citato gigante, Cristiana Pedersoli per la Giunti Editore.

La donna scrive, parlando del padre “Diceva sempre di non essere un attore. Dopo molti anni ho capito”, scrive rivelando cosa intendesse dire ai suoi lettori. “Sul set papà non interpretava nessun personaggio, era esattamente come era nella vita di tutti i giorni”.

