Massimo Boldi e Christian De Sica ancora insieme per un altro cinepanettone? Dopo il successo di due anni fa, i due attori potrebbero recitare ancora insieme.

La coppia di comici potrebbe tornare, ancora una volta, a recitare insieme per il prossimo “cinepanettone” 2020. Come riporta il portale Rolling Stone, dopo il successo di due anni fa, con “Amici come prima”, la coppia potrebbe riunirsi ancora una volta, per dar vita al classico film di Natale, che ormai da anni, spopola nelle sale cinematografiche.

Da dove parte la suggestiva proposta? In base a quanto si apprende, è la pagina Facebook “Rivogliamo Christian De Sica Massimo Boldi ed Enzo Salvi insieme” ad aver lanciato la proposta di poter rivedere ancora una volta i due attori per il cinepanettone. La notizia, come leggiamo dalla fonte, è stata subito rilanciata dai due attori. Non sono stati comunicati, però, ulteriori dettagli sull’eventuale ritorno.

Cinepanettone 2020: Boldi e De Sica ancora insieme?

Come riporta Rolling stone, le riprese dovrebbero iniziare a partire dal prossimo luglio. Tuttavia, ancora non si sa se il regista del film sarà ancora una volta Christian De Sica, che aveva già diretto il precedente film, quello col quale la coppia di comici è tornata insieme.

Da quanto si apprende, se la notizia dovesse essere confermata, il prossimo Natale vedrà protagonista, a tutto gli effetti, l’attore romano, dal momento che Christian De Sica sarà protagonista anche del film “Chi ha incastrato Babbo Natale”, con Alessandro Siani.

