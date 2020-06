Luzia Azzolina, annuncio dall’istituto ITS Quarenghi di Bergamo: dal 1 settembre scuole aperte per i corsi di recupero. Arrivano nuove dichiarazioni dal ministro dell’istruzione.

Lucia Azzolina, ministro dell’istruzione, ha fatto visita all’istituto ITS Quarenghi di Bergamo questa mattina. Nel giorno degli esami di Stato, l’insegnante ha voluto presenziare in quella che è stata una delle città più colpite dalla pandemia.

E c’è stato anche un importante annuncio a proposito del nuovo anno scolastico: dal prossimo 1 settembre, infatti, partiranno tutti i corsi di recupero rinviati quest’estate. Nel frattempo si attende il verdetto anche sulla riapertura effettiva. “Abbiamo proposto alle regioni riaprire il 14”, rivela la ministra.

Azzolina, esami di Stato e il nuovo anno scolastico: le parole

Prima di recarsi dagli studenti per un saluto e un in bocca al lupo per questi giorni di verifiche, la referente politica si è intrattenuta con i giornalisti presenti: “Oggi per me qui a Bergamo è una giornata molto importante. Questo è uno dei territorio che ha sofferto di più in assoluto nel Paese, le cui immagini le ricorderemo per sempre. Quindi la presenza dello Stato era assolutamente doverosa”, ha riferito.

Visibilmente emozionata, la ministra ha poi proseguito così: “E’ una giornata emozionante perché fare gli esami di Stato in presenza non era assolutamente scontato, non è stata una passeggiata. Alcuni Paesi europei li hanno cancellati. Questi esami rappresentano un po’ un trend union con quel che sarà il nuovo anno scolastico. Questi esami non concludono quest’anno ma se volete, riaprono al prossimo. Quindi sono molto felice di vedere le scuole riaperte”.

Potrebbe interessarti anche —–> Covid-19, USA: numero vittime supera quello della Prima Guerra Mondiale

Azzolina è poi tornata anche sulla chiusura delle strutture durante il lockdown, sottolineando la difficoltà di tale scelta: “Io ho dedicato tutta la mia vita alla scuola. Da docente e da ministro, doverle chiudere è stato uno struggimento. Una ferita che mi resterà dentro per sempre, quindi oggi sono veramente felice di rivederle aperte. Gli studenti sono per me la cosa più importante del Paese, dunque sarà felice di incontrarli e parlare con loro”.