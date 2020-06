Voragine a Milano: paura enorme quest’oggi nel capoluogo lombardo. Il crollo è avvenuto proprio al centro, durante i lavori relativi alla costruzione della nuova Metropolitana M4.

Voragine a Milano: un intero palazzo è stato evacuato dopo che un grosso precipizio si è aperto durante alcuni lavori. Si trattava nello specifico di un incarico relativo alla costruzione della nuova Metropolitana M4. E’ successo al centro della città, in via Santa Sofia.

Voragine a Milano, evacuato palazzo

L’allarme è scattato attorno alle 09.30 di questa mattina, con intervento immediato dei Vigili del Fuoco. Sono giunte ben sei squadre che hanno evacuato l’immobile e allontanato doverosamente anche gli stessi operai. La struttura sembra non aver mostrato segni di cedimento, ma la minaccia ai suoi pieni era fin troppo minacciosa.

Secondo quanto emerso, il sinistro è avvenuto durante un lavoro relativo allo scavo della galleria che ha comportato a un cedimento delle cantine del palazzo. Gli addetti stavano lavorando in particolare agli ingressi e alle uscite di emergenza della metro.

Nel frattempo si è intervenuto con delle betoniere per iniettare cemento, chiudere l’enorme buco e mettere in sicurezza il terreno circostante. Fortunatamente non si registrano feriti.