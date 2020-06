Vaccino Coronavirus, scatto della Cina che embra avere fatto un passo decisivo nella cura. Secondo quanto trapela infatti sarebbe pronto lo studio sull’uomo

Vaccino Coronavirus, scatto della Cina nella ricerca. Oggi la CNBG (China National Biotec Group) ha comunicato che il suo vaccino sperimentale contro il Covid-19 ha innescato anticorpi negli studi clinici. Per questo la società prevede studi umani in fase avanzata in paesi stranieri, secondo quanto ha riferito l’agenzia Reuters.

Nessun vaccino fino ad oggi ha dimostrato di proteggere con efficacia dal Coronavirus. Questo anche perché i test clinici non sono ancora finiti e quindi non ci sono risultati certi. L’antidoto cinese, sviluppato da un istituto di ricerca con sede proprio a Wuhan e affiliato alla Sinopharm sarebbe a buon punto. Avrebbe infatti indotto anticorpi di livello alto in tutte le persone al quale è stato iniettato senza effetti collaterali negativi. Lo dimostrano i dati preliminari di uno studio clinico che ha coinvolto 1.120 partecipanti sani. Lo studio perà non è ancora stato presentato e per questo nemmeno sottoposto a revisione esterna.

CNBG ha comuque affermato che sta cercando occasioni per studi avanzati e su larga scala all’estero. Inoltrre ha assicurato “l’intento cooperativo con aziende e istituti in molti Paesi”. Intanto però il vaccino è stato proposto ai dipendenti cinesi di aziende statali che viaggiano all’estero, mentre gli sviluppatori cercano ulteriori dati sulla loro efficacia.

La Cina ha sviluppato finora cinque potenziali candidati vaccini contro. E il produttore cinese di vaccini Sinovac Biotech ha pubblicato nel fine settimana risultati positivi della sperimentazione clinica preliminare per il suo potenziale candidato vaccino. La prosisma fase di test dovrebbe essere in Brasile.

Vaccino Coronavirus, anche in Europa sta per cominciare il test sull’uomo



Secondo le ultime analisi, Pechino ha mobilitato tutte le sue autorità sanitarie e gli istituti di ricerca. Lavorano 24 ore su 24 con le aziende locali per produrre il primo vaccino al mondo in grado di prevenire il contagio di Covid-19. E il presidente Xi Jinping ha già promesso che in caso di successo condividerà qualsiasi vaccino a livello globale.

Una corsa contro il tempo, visto che l’Università di Oxford ha annunciato il mese scorso l’inizio di una sperimentazione clinica di fase II e III nel Regno Unito. Sarà testato su una popolazione di circa 10.000 volontari adulti. In caso di successo potrebbero essere prodotte fino a 400 milioni di dosi. Il vaccino è attualmente in fase di sperimentazione grazie alla collaborazione con l’Università di Oxford a cui partecipa anche l’italiana IRBM.

Non è questro l’unico studio attivo al momento ma è anche quello che pare più vicino al successo. Un’ipotesi simile arriva dagli Usa e anche qui presto il vaccino potrebbe essere testato in maniera concreta sull’uomo.

