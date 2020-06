Nuovo lockdown ad Austin, negli Stati Uniti, dove il sindaco Steve Adler ha imposto ai cittadini di rimanere in casa fino al prossimo 15 agosto

La situazione riguardo ai contagi da coronavirus in America vede dei peggioramenti in alcuni stati come il Texas, l’Arizona, la California e la Florida. Questo, secondo quanto riferito dall’Ansa, sta portando a pensare alla possibilità di nuovi lockdown.

Negli Stati Uniti, in totale, sono stati registrati circa 2 milioni di casi dall’inizio dell’epidemia mentre i morti sono stati 166.081 di cui 385 nelle ultime 24 ore. Lo stato più colpito, visto i 83.944 casi ed i 30.825 morti, è New York. Segue il New Jersey con almeno 166.881 casi e 12.659 morti.

Lockdown ad Austin, la situazione dei contagi nel Texas

Il sindaco di Austin, capitale del Texas, Steve Adler ha intanto deciso per un nuovo lockdown fino al 15 agosto visto il nuovo aumento dei ricoveri. Ieri in Texas almeno 2.326 persone sono state ricoverate con il Covid-19.

Intanto, la Food and Drug Administration americana (FDA) ha tolto la clorochina e l’idrossiclorochina dai farmaci adottati per il trattamento del Sars-Cov-2. Questi erano i medicinali assunti in autonomia da Trump come misura di prevenzione nei confronti del virus.

Today FDA is warning health care providers about a potential drug interaction with a drug that received an EUA to treat hospitalized #COVID19 patients with severe disease. https://t.co/bviqiTYWh2 pic.twitter.com/pd9ECbeOK4 — U.S. FDA (@US_FDA) June 15, 2020

