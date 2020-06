Usa: la recente esperienza vissuta da James Juanillo è una vera e propria lezione nei confronti di chi lo ha ingiustamente accusato. “Il razzismo gentile esiste”.

“Esiste un razzismo gentile”: queste sono le parole di James Juanillo, un uomo che è stato ingiustamente accusato, senza alcun motivo accertato. La vicenda, ricostruita da Open, ha fatto però il giro del mondo grazie a un video su Twitter, che nel giro di poco tempo ha raggiunto milioni di visualizzazioni.

L’uomo, come riporta Open, stava scrivendo su un muretto, nei pressi di un’abitazione, la scritta “Black Lives Metter”, con dei gessetti colorati. Appena finito di scrivere la frase, , si zuna coppia di passanti, Robert Larkins e Lisa Alexander, i sono avvicinati a lui dicendogli che non poteva farlo, perché la proprietà è privata e lo hanno minacciato di chiamare la polizia.

Dal video, si può vedere chiaramente come la donna abbia accusato James sostenendo che quella era proprietà privata e che lei conosceva le persone che abitavano lì. Ma questo non poteva essere vero, dal momento che il proprietario di quell’abitazione è proprio James Juanillo.

Come leggiamo dalla fonte, a seguito della pubblicazione del video, divenuto virale, la coppia ha pubblicamente chiesto scusa a James, non senza pagare delle conseguenze a causa di quello che Juanillo ha definito “razzismo gentile”. Infatti, Robert è stato licenziato dall’azienda presso cui lavorava, mentre la Lisa, che si occupa di prodotti cosmetici, ha visto i suoi distributori interrompere le collaborazioni, prendendo le distanze dall’azienda presso cui lavora.

