Una forte scossa di terremoto è stata registrata nel Tagikistan, stato dell’Asia centrale, alle 3:30 del mattino. L’epicentro della scossa è stato Rushon, distretto della zona orientale del paese. La profondità stimata di circa 118,11 chilometri ha fatto i conti con una magnitudo di 5.7.

Terremoto nel Tagikistan, la situazione

Al momento, nemmeno da parte dei media locali, sono state rese note ulteriori informazioni su quella che è la situazione dopo la scossa di entità medio-alta. La densità abitativa di Rushon, comunque, non è molto elevata e quindi non dovrebbero esserci stati particolari danni a persone.

Preoccupazione anche in Indonesia, precisamente a Bungku, dove alle ore 1:30 è stata rilevata una scossa di 4.9 magnitudo. La profondità di soli 10 km ha reso il sisma molto più sentito e le persone sono infatti uscite in strada in preda al panico. Per fortuna anche qui, secondo le poche informazioni trapelata dai media del posto, non ci sarebbero state vittime.

