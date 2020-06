Arriva Sky Wifi. Il colosso televisivo presenta ufficialmente la sua offerta di connessione ad internet e telefonate da casa

Sky rappresenta da anni l’eccellenza nel mondo delle pay tv. In Italia, il colosso conta milioni di clienti e garantisce copertura completa per quanto riguarda il mondo dello sport, del cinema e dell’intrattenimento. Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky, ha annunciato che presto il marchio si spingerà anche oltre.

Con una conferenza organizzata in uno studio televisivo apposito, l’a.d. ha annunciato l’arrivo sul suolo italiano di Sky Wifi, il nuovo servizio di connessione ad internet e telefonate da casa. Si tratta di un’offerta riservata inizialmente a coloro che già sono clienti della pay tv. “Da qui alla fine dell’estate ci concentreremo sulla nostra clientela” ha spiegato Ibarra: “Ma da settembre in poi, l’obiettivo è allargarci un po’ a tutti“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Instagram, l’indagine sull’algoritmo: “Favorisce le foto semi nude”

Sky Wifi, l’Hub e il costo mensile

Per la copertura di Sky Wifi, il servizio si appoggerà sulle reti di Open Fiber. Qualora non ci fosse connessione, si virerebbe sulla partnership già attiva con Fastweb. Al momento, la roadmap prevede un servizio disponibile dal lancio in 26 città italiane, tra cui Milano, Torino, Genova, Firenze e Napoli. Nei prossimi mesi, poi, l’offerta sarà estesa anche nel resto del territorio italiano.

Grande punto di forza di Sky Wifi sarà l’Hub, ossia l’apparecchio che gli abbonati dovranno installare nelle loro case per poter usufruire della connessione in fibra ottica. Si tratta di un dispositivo ad alta tecnologia, in grado di gestire al meglio i flussi di connessione e garantire il massimo della connessione in ogni stanza della casa. La sottoscrizione dell’abbonamento sarà disponibile in 3 pacchetti: “Smart” a 29,90 euro, “Ultra” a 32,90 euro e “Ultra Plus” a 37,90 euro al mese.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Whatsapp, in arrivo la possibilità di inviare denaro: la novità