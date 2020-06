Serie A in chiaro, la soluzione è vicina: nelle prossime ore dovrebbero essere confermate le prime due partite trasmesse su Tv8

Serie A in chiaro, non c’è ancora l’ufficializzazione ma l’intesa è vicina. Lo ha confermato questa sera il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ospite di ‘Porta a Porta’ per ricordare Italia-Germania 4-3 50 anni dopo. “Siamo a buon punto, ho avuto disponibilità da tutti i soggetti. Se avessi avuto solo quella di Sky e non degli altri ci sarebbero stati problemi”.

Il ministro ha confermato che la soluzione deve garantire gli interessi di tutti, a partire da chi come Mediaset avdeva protestato per la decisione. Una soluzione definitiva arriverà nelle prossime 48 ore e potrebbero essere almeno due per giornata le gare di Serie A in chiaro. Allo stesso modo però le tv commerciali sono alla ricerca per la trasmnissione di immagini e gli highligts in un tempo minore.

Spadafora però oggi è tornato anche su un altro tema caldo, quello della quarantena in caso di positività di uno o più calciatori. E le sue parole invece che dare certezze hanno sollevato nuovi dubbi. Non tanto per la solzione trovata, quella di uno stop solo per il calciatore trovato positivo, che dovrebbe stare fermo 4 giorni, quanto per la forma. Il Comitato scientifico ha detto sì, “ma bisogna cambiare la norma, quella dei 14 giorni. O si fa un emendamento oppure bisogna cambiarla nel prossimo decreto legge. Cercheremo di fare il prima possibile, ma in entrambi i casi non credo possa essere efficace dal 20 giugno”. Non una data a caso, perché rappresenta quella del ritorno per la Serie A.

Serie A in chiaro, ecco le prime due partite trasmesse su Tv8 e Youtube



Intanto perà la Serie A in chiaro sta per diventare realtà. Sempre oggi è arrivato il via libera anche da parte di Sky che detiene i maggiori diritti. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega serie A ha anche anticopato qualsi saaranno le prime due partite visibili a tutti, su Tv8 e Youtube. Si tratta di Verona-Cagliari, recupero previsto per sabato 20 giugno, mentre Atalanta-Sassuolo (altro recupero) si gioca domenica 21.

E un’ulteriore conferma è arrivata anche da Maximo Ibarra, ad di Sky Italia che però attende il via libera dalla Lega Calcio: “Non siamo titolari dei diritti delle partite: è la Lega che ci deve fare la richiesta per trasmettere in chiaro, comunque siamo pronti a collaborare”. Il via libera arriverà quiondi giovedì 19 con la nuova assemblea della Lega.

Il futuro però potrebbe essere nelle mani di altri operatori, a cominciare da Amazon cher sembra interessata a fare un’offerta. Sul piatto ci sono i diritti per le stagioni 2021/22 e le tre successive.