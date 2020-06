Blitz della Polizia di Stato a Roma, nell’ambito dell’operazione “Noi proteggiamo Roma”: arresti e sequestri nel clan dei Casamonica. Esulta il sindaco Raggi

Il blitz della Polizia di Stato a Roma, sotto la Direzione distrettuale antimafia, nell’ambito della vasta operazione denominata “Noi proteggiamo Roma“, ha portato a diversi arresti tra i componenti del clan dei Casamonica. Alll’alba di questa mattina circa 150 poliziotti del Servizio centrale operativo, Squadra mobile e commissariato ‘Romanina’ stanno eseguendo misure cautelari. L’accusa è per i reati di associazione a stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia di beni. Oltre agli arresti, è stata effettuata una maxi confisca di beni per un valore vicino ai 20 milioni di euro. L’ordinanza delle misure cautelari personali e reali è stata disposta dal gil del Tribunale di Roma. L’operazione è stata denominata “Noi proteggiamo Roma”, proprio perché così dicevano i membri del clan alle loro vittime.

Roma, maxi operazione antimafia: arresti e sequestri nel clan Casamonica. La soddisfazione del sindaco Raggi

Un duro colpo per i Casamonica, che da anni esercitano in alcune zone della Capitale un potere criminale. La vasta operazione antimafia, condotta da 150 poliziotti a Roma, ha portato a diversi arresti nel clan, oltre al sequestro di beni, tra cui una villa faraonica, per un valore totale di 20 milioni di euro. Ha espresso grande soddisfazione il sindaco di Roma Virginia Raggi, che su Twitter ha scritto: “Grazie Polizia di Stato, Procura di Roma e Antimafia per il blitz contro Casamonica. Una vittoria per Roma e suoi cittadini. Avanti a testa alta”.

