Per la serie ricette dolci: la torta meringata. Un dessert che piace a tutti e richiede pochi passaggi per essere preparata. Con l’arrivo del caldo è consigliatissima.

La torta meringata è un dolce consigliatissimo per la stagione calda. Di facile preparazione, questa torta mette d’accordo tutti dai grandi ai più piccoli. Con passaggi semplici e tutto sommato veloci, possiamo portare nelle nostre tavole un dessert di gran livello. Vediamo insieme come prepararlo.

Torta meringata: gli ingredienti

Albumi: 6

Zucchero semolato: 180 g

Zucchero a velo: 180 g

Panna fresca: 400 g

Zucchero a velo 60 g (per farcitura)

Ricette dolci: la preparazione della torta meringata

Come abbiamo visto, per fare un’ottima torta meringata bastano pochi ingredienti, tutti di facile reperibilità. Iniziamo con la preparazione. Mettiamo 80 grammi di zucchero semolato insieme agli albumi e, con l’aiuto di una planetaria o di uno sbattitore elettrico, sbattiamoli insieme alla massima velocità, per circa 2 minuti. Aggiungiamo la restante parte dello zucchero semolato e continuiamo a sbattere. A questo punto il composto sarà ben montato: aggiungiamo lo zucchero a velo e montiamo, ma questa volta a bassa velocità. Un po’ di zucchero a velo mettiamolo lasciamolo da parte.

Il composto è pronto per essere infornato: preriscaldiamo il forno a 120° e con l’aiuto di una sac a poche, formiamo le meringhe su una teglia ricoperta da un foglio di carta forno. Prepariamo almeno due meringhe, con diametro di 18 cm e altezza di 2 cm. Se avanza spazio e composto, possiamo creare delle piccole meringhe. Dopo aver abbassato il forno a 10°, inforniamo e lasciamole cuocere per due ore, controllando di tanto in tanto. Per l’ultimo quarto d’ora teniamo il forno un po’ aperto, per far uscire vapore. Terminata la cottura, lasciamole raffreddare.

Ora prepariamo la farcia: montiamo la panna fresca con lo zucchero a velo. Una volta pronto il composto, lasciamolo riposare in frigo. Quando le due meringhe si saranno freddate, iniziamo ad assemblare. Poniamo il primo disco (ricordiamo: alto almeno due centimetri e con un diametro di 18 cm) come base, versiamoci la panna che abbiamo montato, livellandola con una spatola. Ora ricopriamo con il secondo disco.

Lasciamo in congelatore per 3 o 4 ore. Una volta tolta dal congelatore, ricopriamo la torta di panna montata e, se abbiamo preparato delle piccole meringhe, utilizziamole per arricchire la nostra torta meringata.

