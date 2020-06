PlayStation 5 su Amazon Italia, ora la console approda anche sulla versione tricolore dello shop online più famoso del mondo.

PlayStation 5 è senza dubbio una delle console che farà la storia dell’ambiente videoludica. Al centro di ogni conversazione sulla next gen dopo la presentazione della settimana scorsa, la console di casa Sony è continuamente al centro di rumors ed ultime notizie.

In questi giorni tutti stanno cercando di indovinare il prezzo che avrà l’ultimo ritrovato tecnologico Sony, ma è difficile fare previsioni. Come vi abbiamo riportato in questi giorni, le ultime indiscrezioni e placeholders esteri si aggirano sui 700 euro. Una quantità di denaro che potrebbe far arricciare non poco il naso a buona parte dell’utenza, che a quel punto potrebbe chiedersi se non sia meglio puntare su Microsoft (di cui comunque non si sa il prezzo della Series X) oppure su un Pc di fascia medio-alta.

PlayStation 5 arriva su Amazon Italia, ecco il link

Il prezzo non c’è ancora, ma il placeholder sì. Pochissime ore fa la PlayStation 5 si è ritagliata uno spazio anche sullo store Amazon Italia, con foto e dettagli in descrizione.

Il prezzo ovviamente non è ancora stato inserito, dato che si attende comunicazione da Sony ed eventuali accordi commerciali con i rivenditori e le grandi catene come Amazon ecc. Di seguito il link per vedere la PS5 su Amazon.it. Servirà seguire questo link, perché cercando solo “PlayStation 5” su Amazon non si avranno i risultati sperati e non si accederà a questa pagina.

