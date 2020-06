Massimo Carminati, protagonista del processo “Mondo di Mezzo” nell’ambito di Mafia Capitale, sarà scarcerato. Torna in libertà dopo 5 anni e 7 mesi

Massimo Carminati, uno dei protagonisti dell’inchiesta su Mafia Capitale, oggi pomeriggio uscirà dal carcere di Oristano e tornerà in libertà. Soprannominato ‘Il Nero‘ o ‘Il Cecato‘, il 62enne ex componente del Nar avrebbe dovuto scontare una pena di 14 anni e sei mesi di reclusione, ma è stata accolta l’istanza dei suoi legali e per lui le sbarre del carcere si apriranno. Carminati uscirà da uomo completamente libero, visto che non avrà nessun obbligo di dimora e di firma. Per lui e altri 30 imputati, tra cui anche Salvatore Buzzi, è caduta l’accusa dell’articolo 416 bis, ovvero quella di associazione a delinquere di stampo mafioso. Soddisfatto il suo legale Cesare Placanica, che ha affermato di principio di civiltà correttamente adottato dal Tribunale di Libertà.

Mondo di Mezzo, Carminati torna in libertà: scarcerazione per un protagonista di Mafia Capitale

Dopo tre rigetti da parte della Corte d’Appello l’istanza dei suoi legali è stata accolta dal Tribunale delle Libertà e così Carminati, in carcere ad Oristano dal 2014, tornerà libero dopo soli 5 anni e 7 mesi di reclusione. I motivi dell’accoglienza dell’istanza dei legali vanno individuati nei limiti di scarcerazione preventiva, visto che ancora non è arrivata la condanna definitiva in Appello per il processo “Mondo di Mezzo“. Carminati tornerà nella sua abitazione di Sacrofano a Roma. L’ex militante dei Nar, gruppo criminale di matrice di estrema destra, era stato arrestato per mafia il 2 dicembre del 2014. Ha militato anche nella Banda della Magliana, ispirando un personaggio nel libro ‘Romanzo criminale‘ e dell’omonimo film.

