Le previsioni meteo vedono il continuo dell’instabilità ancora su gran parte del paese: la Protezione Civile ha dichiarato allerta gialla per 6 regioni

L’Italia continua ad essere invasa dalle condizioni di instabilità a causa del ponte ciclonico che, dalla Francia, si sposta verso i Balcani passando per il nostro paese. Nel corso della mattinata di oggi, troveremo il brutto tempo principalmente al Sud e sul medio Adriatico. I rovesci colpiranno in primis Marche, Abruzzo, Molise e Puglia per poi spostarsi su Basilicata, Campania e Calabria Tirrenica. Piogge sparse anche al Nord, specie sull’arco alpino. Il pomeriggio e la sera peggioreranno la situazione: sono infatti attesi temporali, grandine e nubifragi.

Questo a causa delle masse d’aria fresca che faranno contrasto con delle temperature lievemente miti. Un ritorno alla “calma” generale lo si potrà vedere solamente a partire dalla tarda serata, fatta eccezione per il Nord Ovest dove le piogge potrebbero ripercuotersi anche durante la notte ed il mattino successivo. La miglior situazione la avremo sulle Isole che per tutta la giornata saranno dominate dal sole.

Meteo, arriva l’allerta gialla della Protezione Civile

Piemonte, Abruzzo, Molise, Basilicata, Umbria e Puglia sono state messe in stato di allerta gialla da parte della Protezione Civile per la giornata di oggi 16 giugno. Qui sono attesi temporali e grandinate di maggior entità rispetto alle altre regioni. In particolare, per quel che riguarda la Basilicata, l’evolversi della situazione potrebbe portare l’allerta ad uno stato di criticità maggiore. In tal caso scatterebbe il bollino arancione od addirittura rosso.

🔔 #allertaGIALLA in Abruzzo, Basilicata, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta meteo-idro sul tuo territorio👉 https://t.co/rQ3CVhzzWz#protezionecivile pic.twitter.com/u3Zg6dOSJo — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) June 15, 2020

Temperature minime e massime

Aosta 14/25

Torino 15/26

Milano 16/27

Trento 18/23

Bolzano 18/24

Venezia 18/24

Trieste 18/24

Genova 16/20

Bologna 17/25

Firenze 17/27

Ancona 18/23

Perugia 16/21

Roma 16/28

L’Aquila 16/21

Pescara 18/22

Napoli 17/24

Bari 19/24

Potenza 11/17

Catanzaro 16/22

Palermo 20/25

Catania 18/26

