Mafia, blitz nel clan di Messina Denaro: arrestate 13 persone a Trapani. Altre 11 sono denunciate a piede libero per associazione mafiosa ed estorsione

Una maxi operazione dei carabinieri di Trapani è andata in scena alle prime ore di questa mattina in Sicilia. Oltre 200 militari sono stati coinvolti nell’operazione di arresto di 13 esponenti del clan mafioso di Matteo Messina Denaro. I fermati appartenevano alla famiglia di Castellamare del Golfo. Oltre a loro altre undici persone sono state denunciate per estorsione, associazione di tipo mafioso, favoreggiamento e violazione della sorveglianza speciale. Sono tutt’ora a piede libero.

In carcere anche Francesco Domingo, ritenuto dagli inquirenti uno dei boss di Castellammare del Golfo e uomo di fiducia del latitante Matteo Messina Denaro.

Mafia, blitz nel clan di Messina Denaro: arrestate 13 persone a Trapani

Secondo quanto viene riportato dalle colonne de “Il Messaggero“, Domingo è reduce da diverse condanne per associazione mafiosa e altri reati contro lo Stato. Dopo ogni pena detentiva, tuttavia, è sempre tornato a dirigere la propria famiglia di Castellammare del Golfo, a Trapani. Nell’inchiesta guidata dalla Dda di Palermo, emerge come “Tempesta“, soprannome di Domingo, avesse assunto un ruolo predominante anche nei rapporti con i clan degli Stati Uniti. Sarebbe uno dei collegamenti riconosciuti con New York e le cellule di “Cosa Nostra” lì insediate. Avrebbe ricoperto un ruolo centrale, secondo gli inquirenti, per sostituire l’operato del latitante Matteo Messina Denaro proprio negli intrecci con gli Usa.

