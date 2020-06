“Maddie McCann è morta”: il clamoroso annuncio della polizia tedesca ai genitori della bambina. Non ci sono ormai più speranze di ritrovarla viva

Hans Christian Wolters, procuratore tedesco, sta conducendo le indagini su Christian B – l’uomo nominato come il principale sospettato della scomparsa di Maddie. Ha detto che c’è stato un crescente scambio di informazioni tra la polizia teutonica, Scotland Yard e il Portogallo, ma ha ammesso che “non tutti i dettagli sono stati trasmessi”.

Parlando dal suo ufficio nella città tedesca di Braunschweig, Wolters ha dichiarato: “Abbiamo ristabilito i contatti con la famiglia McCann per iscritto.

“Naturalmente, siamo vicini al loro dolore dopo avergli comunicato che secondo noi Maddie è morta. Non possiamo tuttavia comunicare altri dettagli per non compromettere le indagini”.

“Dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra indagine per capire chi è veramente il colpevole e questo significa al momento non rivelare ulteriori dettagli“.

Gerry e Kate McCann vengono tenuti aggiornati mentre continuano le indagini sul sospetto tedesco di 43 anni.

Il loro avvocato portoghese Rogerio Alves incontrerà investigatori in Algarve alla fine di questa settimana.

Purtroppo la polizia non ha rivelato nulla riguardo il principale sospettato che resta Christian B.

Wolters ha poi aggiunto: “Abbiamo prove concrete che il nostro sospettato abbia ucciso Madeleine e questo significa che purtroppo è morta”.

Ai genitori è stato detto che la polizia tedesca ha prove della sua scomparsa, ma non sono stati comunicati loro i dettagli.

“Sono solidale con i genitori, ma se rivelassimo loro maggiori dettagli, ciò potrebbe compromettere l’indagine.

“So che sarebbe di sollievo per i genitori sapere come è morta, ma ostacolerebbe l’indagine e non ce lo possiamo permettere”.

Il procuratore ha ribadito chiaramente: “Questo è un caso di omicidio, non un caso di persone scomparse”.

“La polizia britannica è stata informata che Madeleine è morta ma non ha tutte le prove di cui disponiamo.

“Non credo che i McCann siano stati informati di tutti i dettagli, ma conoscono i risultati”.

Madeleine, nata a Rothley, nel Leicestershire, aveva tre anni quando è scomparsa dall’appartamento per vacanze della sua famiglia nella località portoghese di Praia da Luz nel maggio 2007.

Wolters ha affermato che le sue indagini riguardano il periodo in cui Brückner ha vissuto in Algarve, dal 1995 al 2007.

Christian B, che sta scontando una pena detentiva in Germania per spaccio di droga, è stato condannato l’anno scorso per aver violentato una donna americana di 72 anni nel 2005 proprio a Praia da Luz.

