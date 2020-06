Che décolleté quello di Elettra Lamborghini, la cantante figlia dal cognome roboante lo mostra su Instagram

Una serie di foto e la “Queen” Elettra Lamborghini manda in tilt tutto il web. La cantante bolognese, dal cognome roboante è solita pubblicare un certo tipo di foto sui suoi profili social. Questa volta esagera mostrando il suo décolleté in una sequenza di foto piccanti.

Figlia di Tonino Lamborghini, Elettra non ha seguito in alcun modo le orme della famiglia. Si è dedicata al mondo dello spettacolo, prima in Spagna e Sud America – parla perfettamente lo spagnolo – e poi in Italia, arrivando sul palco del Festival di Sanremo con la sua canzone “Musica (e il resto scompare)”.

Elettra Lamborghini, che décolleté!

Una serie di 4 foto in un coordinato blu luccicante che mette in risalto ogni forma. “Quelle della Lola”, scherza Elettra che ironizza su una vecchia pubblicità delle mozzarelle Granarolo. Autoironica, simpatica, semplice – ma anche molto timida in TV – la Lamborghini ama mostrarsi nelle sue migliori vesti sui suoi profili social.

Chissà qual è la reazione del suo – quasi – marito Afrojack, il famoso DJ olandese di origini surinamesi. I due infatti, sono promessi sposi ed a breve, quando la condizione pandemica lo permetterà, convoleranno a nozze.