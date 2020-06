Coronavirus, torna la paura a Pechino: richiudono le scuole dopo i 106 casi di trasmissione locale accertati dalle autorità sanitarie.

Torna la paura in Cina, più precisamente a Pechino dove si registra negli ultimi giorni una nuova importante ondata di contagi da Coronavirus. Le autorità sanitarie locali, al momento, avrebbero già calcolato 106 casi di trasmissione e – secondo quanto riferito da ‘Adnkronos’ – da domani richiuderanno le scuole primarie, medie e superiori. Una decisione davvero inaspettata almeno fino a qualche settimana fa, quando l’emergenza Covid-19 appariva ormai sotto controllo.

Coronavirus, la situazione attuale a Pechino

Ma non è finita qui. Le autorità della capitale cinese avrebbero deciso di vietare di lasciare la città a tutti gli abitanti delle zone a “medio e alto rischio” di contagio. Le persone che hanno intenzione di allontanarsi da Pechino saranno costrette a dimostrare di essersi sottoposte al test degli acidi nucleici e di avere avuto risultato negativo massimo 7 giorni prima della partenza. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi della situazione in Cina e a Pechino e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso nelle prossime ore.

