Calciomercato Juventus, possibile scambio col Napoli: c’è l’annuncio proprio alla vigilia della finale di Coppa Italia in programma domani.

Domani sera si affronteranno nell’attesa finale di Coppa Italia, ma presto Juventus e Napoli potrebbero presto rendersi protagoniste anche di un sorprendente scambio di mercato. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un rinforzo in attacco e uno dei nomi più caldi in tal senso è quello di Arkadiusz Milik, centravanti del Napoli e della Nazionale polacca classe ’94. La dirigenza partenopea non sembra per nulla intenzionata a cedere il giocatore ad una rivale diretta come la Juve, ma attenzione ai colpi di scena che sono sempre dietro l’angolo nell’ambito del calciomercato.

Calciomercato Juventus, annuncio di Ulivieri

A fare luce su questo argomento ci pensa anche il presidente dell’AssoAllenatori, Renzo Ulivieri, in un intervento ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’: “Si parla molto di un possibile scambio tra Juve e Napoli, con Bernardeschi in azzurro e Milik in bianconero. Chi ci guadagnerebbe? Dipende da diversi fattori e dal progetto che hanno in mente la squadra allenata da Sarri e quella di Gattuso“. La parola passa ora al campo: domani sera Juve e Napoli si contenderanno la Coppa Italia allo stadio ‘Olimpico’ di Roma.

