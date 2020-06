App Immuni, arrivano i primi due casi in Italia: la tecnologia funziona e nelle Marche sono già stati avvisati tutti i loro contatti



Con l’App Immuni, a otto giorni dal via della sperimentazione in Italia sono arrivati i primi due casi reali. Oggi l’applicazione si è arrivata in entrambi i casi nelle Marche per un residente nella provincia di Ascoli Piceno e un altro in provincia di Macerata. Subito è partita la procedura prevista: il medico di famiglia e il dipartimento di prevenzione infatti hanno eseguito la procedura di registrazione telematica e attivato le procedure di analisi epidemiologica.

Adesso le due persone saranno sottoposte a tampone per verificare l’eventuale contagio. E il presidente della regione, Luca Ceriscioli, è soddisfatto: ” L’attivazione di questo importante supporto per la lotta al Coronavirus è un fatto importante. Ci ha permesso di verificare che la macchina sanitaria anche in questo caso funziona in tutti i suoi percorsi”. Ha anche sottolineato come fondamentale rimanga il senso di responsabilita’ e di collaborazione dei cittadini. Solo così infatti sarà possibile individuare tutte le eventuali fonti di contagio e garantire livelli alti di sicurezza sanitaria.

App Immuni, come funziona in tutta Italia e chi può scaricarla sul cellulare



Le Marche, insieme ad Abruzzo, Liguria e Puglia, sono state tra le prime regioni in Italia che dall’8 giugno hanno testato l’App Immuni. Come hanno confermato i dati ufficiali nella prima metà di giugno è stata scaricata da 2,2 milioni di italiani. Ma non basta e così il governo ha ricordato che il software non è invasivo e non lede la privacy degli utenti.

L’app infatti non è basata sulla geolocalizzazione ma usa il Bluetooth per trovare la distanza tra due smartphone entro un metro. Così traccia i contatti degli utenti attraversi lo scambio di un codice anonimo e casuale. Ma soprattutto non esiste nessun obbligo: chiunque può scegliere in maniera autonoma se scaricarla oppure no.

Chi risulta positivo al Coronavirus può inserire un codice di verifica all’interno di Immuni. Fatto questo, l’app comunica a un server centrale la zona e la provincia di provenienza, oltre alle informazioni epidemiologiche del soggetto positivo al Covid. Tutte le persone entrate in contatto con il soggetto in questione nei giorni precedenti saranno avvisate tramite una notifica, ma non possono risalire alla persona, al luogo e all’orario dell’incontro. Conosceranno soltanto la data del contatto e toccherà alle autorità sanitarie fornire consigli su come comportarsi.

L’App Immuni può essere scaricata dal Play Store di Google, all’App Store di Apple e dall’App Gallery di Huawei. Su tutti gli smartphone Apple aggiornati a iOS 13.5 come iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, SE (di seconda generazione), 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (di prima generazione). L’app può essere scaricata anche su tutti gli smartphone Android dotati di Bluetooth Low Energy, aggiornatia Marshmallow e alla versione 20.18.13 di Google Play Services.