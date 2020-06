Vietato licenziare gay e trans. La Corte Superema degli Stati Uniti d’America si è espressa con un provvedimento a dir poco storico che sarà spartiacque.

Purtroppo le libertà che, a grandissima fatica, l’essere umano conquista decennio dopo decennio non sempre poi vengono accettate da tutti. Purtroppo troppe persone, per ignoranza o cattiveria, restano ancorate agli ideali del passato, alle categorie vetuste, ad un modello di società che ormai è ammuffito. Per questo è necessario che la legge agisca per tutelare queste nuove libertà. In particolare quando si parla di esprimere la propria sessualità, in tanti hanno difficoltà ad interagire con il prossimo. A convivere, a lavorare, a studiare. Ed ecco perché la Corte Suprema Americana ha deciso di ribadire come sia vietato licenziare una persona soltanto per il proprio orientamento sessuale. Si ribadisce che è vietato licenziare gay e trans.

