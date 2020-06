Continua la tensione negli Usa, con proteste intentsificate dopo la morte di Rayshard Brooks. Nella capitale, Washington, nuova manifestazione contro Trump.

Non si arresta il clima di tensione che si respira negli Usa, specie dopo la morte di Rayshard Brooks per mano della polizia, con nuove proteste nelle maggiori città americane. Il popolo Usa è stanca del razzismo e della police brutality, così si scende nuovamente in piazza. Ad Holywood ancora una volta, i manifestanti hanno bruciato la stella di Donald Trump sulla Walk of Fame.

Nella notte italiana, i manifestanti si sono riuniti nuovamente nello spazio davanti alla Casa Bianca, nuovamente accessibile. Così nel giorno del 74esimo compleanno del tycoon, i manifestanti hanno deciso di protestare davanti alla residenza presidenziale. Intanto sono spuntati nuovi video sulla morte di George Floyd, in cui si sentono alcuni testimoni oculari che chiedevano agli agenti di allentare la presa, prima che il cuore di Floyd smettesse di battere.

Usa, proteste intensificate ad Atlanta: a fuoco un fast food di Wendy’s

La rabbia, invece è dilagata ad Atlanta. Nella città dello stato della Georgia si sono intensificate le proteste dopo che la polizia locale ha ucciso un altro afroamericano innocente, parliamo del caso di Rayshard Brooks. I manifestanti così hanno deciso di dar fuoco ad un ristorante Wendy’s, vicino al luogo in cui è stato ucciso Brooks.

Ma non solo, infatti, i manifestanti hanno bloccato l’autostrada circostante, grazie a migliaia di persone che hanno sfilato pacificamente gridando la propria rabbia nei confronti di un sistema che fa acqua da tutte le parti. Inoltre i provvedimente dello Stato, che ha licenziato il poliziotto killer Garrett Rolfe ed hanno sospeso il suo collega Devin Brosnan. A vuoto anche le dichiarazioni del sindaco Keisha Lance Bottoms che ha condannato l’accaduto e le dimissioni del capo della polizia Erika Shields.

Sui fatti di Atlanta Stacy Abrams, democratica in corsa per lo stato del Georgia ha dichiarato: “La rabbia e lo sdegno sono legittimi. Un uomo è stato ucciso perché dormiva nella sua auto nel parcheggio di un ristorante“. Intanto sul web spuntano nuovi video sull’accaduto che testimoniano l’innocenza di Brooks. Proprio il 27enne era pronto a festeggiare l’ottavo compleanno della figlia durante il sabato.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !