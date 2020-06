Secondo il quotidiano spagnolo ‘Abc’ il M5S avrebbe percepito soldi dal governo del Venezuela, tramite Nicolàs Maduro: i dettagli dell’inchiesta

Il clima nel Movimento 5 Stelle è sempre più teso e come se non bastassero le divergenze interne e quelle con gli alleati di governo, ora all’interno del partito è scoppiata una vera e propria bomba. La notizia di questa mattina, riportata dal quotidiano spagnolo ‘Abc‘, riguarda dei presunti finanziamenti ricevuti nel 2010 dal Venezuela, con 3,5 milioni consegnati da Nicolàs Maduro, attuale presidente del Paese sudamericano e Ministro degli Esteri del governo Chavez all’epoca dei fatti. Abc, citando un documento dell’intelligence venezuelana, pubblicandone anche una foto, sostiene che i soldi siano stati inviati in una valigetta direttamente a Gianroberto Casaleggio a Milano. Il denaro sarebbe servito proprio per finanziare segretamente il neonato Movimento, fondato proprio da Casaleggio e Beppe Grillo un anno prima.

M5S, soldi dal Venezuela nel 2010 a Casaleggio: “Falsità, sempre stati trasparenti”

Ovviamente sono arrivate immediatamente le smentite e il contrattacco da parte del Movimento 5 Stelle, tramite le parole di Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto, scritte sul ‘Blog delle stelle‘. ” Il MoVimento è stato sempre finanziato in modo trasparente e siamo gli unici che hanno sempre pubblicato i bilanci nel dettaglio, ben prima che fosse previsto dalla legge. Non abbiamo mai ricevuto finanziamenti occulti, è una fake news smentita anche dal governo venezuelano“. Casaleggio difende la figura di suo padre: “Lui non è mai stato in Venezuela. Finché è stato in vita avrebbe potuto difendersi da solo, ma ora non permetterò che venga infangato il suo nome“.