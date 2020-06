Il piccolo Maddox Ryan Durbin, di soli 5 anni, è stato abbandonato in auto, mentre la nonna si era recata a giocare al Casinò. Tragico l’epilogo della storia.

Non ce l’ha fatta il piccolo Maddox Ryan Durbin, il bimbo di 5 anni abbandonato in auto, al sole, da sua nonna. Come riporta Il Messaggero, il bambino era rimasto nell’auto, senza aria condizionata, per circa 6 ore, durante le quali, la nonna è rimasta al Casinò a giocare.

Il piccolo, da quanto si apprende, è morto per asfissia e ora la polizia ha aperto un fascicolo, nel quale la nonna, cinquantenne, è stata accusata di “omicidio criminale” di secondo grado per negligenza infantile. La donna, come riporta Il Messaggero, è stata condannata a 17 anni di reclusione e dovrà pagare le spese funebri del piccolo nipote.

Usa: morto un bambino di 5 anni in auto: la nonna era al Casinò

Come leggiamo dalla fonte, i genitori avevano affidato il piccolo Maddox Ryan Durbin alla nonna, affinché si prendesse cura di lui per l’arco di tempo in questione. Ma la donna ha invece deciso di andarsene a giocare al Casinò, lasciando il piccolo nell’autovettura, sotto al sole, senza aria condizionata.

A richiamare l’attenzione delle forze dell’ordine sono stati alcuni passanti, che si sono resi conto che la situazione era grave. Il piccolo, lasciato per 6 ore in condizioni disumane, è morto per asfissia. All’arrivo della polizia, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per rianimare il piccolo.

Durante l’interrogatorio, la nonna ha confessato di aver lasciato il piccolo in macchina, dichiarando, come riporta Il Messaggero, che non pensava a un epilogo così tragico. Nel frattempo, molti social hanno ricordato il piccolo, mediante l’apertura di pagine commemorative.

