È Morto, dopo aver combattuto per anni con la malattia, l’attore e regista Rodolfo Craia. Nota la sua apparizione in Amore Criminale, la fiction in onda sulla Rai.

Il mondo del teatro e del cinema piange la scomparsa dell’attore e regista Rodolfo Craia. Nella sua lunga carriera, l’attore, spentosi all’età di 69 anni, aveva lavorato principalmente nel teatro. Non sono mancate, però, le apparizioni televisive, tra cui, quella più nota, nella fiction Amore Criminale. In quest’ultima, che tratta il delicato caso di Fatime e Senade Selmanaj, l’attore interpretò il violento padre Veli Selmanaj.

Come riporta FanPage, Rodolfo Craia è morto dopo aver combattuto per lungo tempo con la malattia. Nell’ultimo periodo era stato anche ricoverato a Treia. Nel periodo immediatamente precedente al suo decesso, l’attore era però tornato a casa, dove si è spento all’eta di 69 anni. Solo cinque anni fa, Rodolfo Craia piangeva la drammatica morte di sua figlia Irene.

Cinema e teatro in lutto: è morto Rodolfo Craia

Come riporta FanPage, la lunga carriera di Rodolfo Craia iniziava dopo i suoi studi psico-pedagogici. Dopo essersi specializzato all’Università di Macerata, Craia aveva dato vita a un progetto, la fondazione del gruppo Te.Ma, ovvero Teatro Maceratese. Questo progetto si era avvalso della collaborazione dei suoi colleghi Pannaggi, Marangoni e Dezi.

Da qui, la sua carriera teatrale ha preso il via e l’attore ha partecipato a numerosissime opere di teatro. Come spesso accade, molti tra i più talentuosi attori, vengono scritturati per alcune parti in televisione. Così accadde anche a Rodolfo Craia che, nel 2014, ha preso parte alla fiction “Amore Criminale”, andata in onda su rai 3. In quest’ultima serie, Craia vestì i panni del violento padre Veli Selmanaj, un ruolo molto delicato.

La scomparsa prematura di sua figlia Irene, nel 2015 segnò molto la vita dell’attore e regista. Irene aveva solo 38 anni e si spense a causa di una malattia. Le dichiarazioni di dolore del padre, in quell’occasione, furono segnanti: “Il dolore è troppo grande, Irene aveva tutta la vita davanti”.

F.A.