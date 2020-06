Morto Giulio Giorello, il noto filosofo era stato contagiato dal Covid-19 anche se una decina di giorni fa era riuscito a tornare a casa

Morto Giulio Giorello, apprezzatissimo filosofo milanese ma conosciuto in tutto il mondo. Anche lui era finito nel lungo elenco di contagiati da Covid-19 in Lombardia e aveva passato un paio di mesi in ospedale. Una decina di giorni fa però era stato dimesso, per fare ritorno a casa. Qui era anche riuscito a sposare la compagna, Roberta Pelachin, tre giorni fa.

Giorello era stato allievo del marxista Ludovico Geymonat e da lui aveva ereditato la cattedra di Filosofia della Scienza all’Università Statale milanese. Tantissime le cariche ricoperte: ex presidente della Società italiana di logica e filosofia della scienza era stato anche responsabile per l’editore Cortina della collana Scienza e Idee

Giorello si era laureato in Filosofia e successivamente Matematica, prioprio per dimostrare che non esistevano barriere tra discipline umanistiche e scientifich. Così all’università di Pavia aveva insegnato inizialmente Meccanica Razionale, poi si era trasferito alla Facoltà di Scienze presso l’Università di Catania. Infine era passato alla Facoltà di Scienze naturali presso l’università dell’Insubria e al Politecnico di Milano.

Giulio Giorello, il filosofo che amava le neuroscienze e i fumetti Disney



Giorello era soprattutto interessato alle neuroscienze, alla bioetica e alla psicologia evolutiva. Ma la sua mente spaziava anche in altri campi, dall’antropologia ai fumetti. Grande appassionato di Tex Willer e dei personaggi Disney, a questi ultimi aveva anche dedicato un libro, ‘ Filosofia di Topolino’ (Guanda).

Di recente Giorello, intervistato da ‘Il Dubbio’ aveva giudicato così la necessità per gli italiani di portare ovunque la mascherina: “Può nascere un problema di identità. La nostra persona una volta era particolarmente caratterizzata dal volto e dalle sue espressioni. E la mascherina invece queste espressioni le cela. Dunque parliamo di una perdita. Diciamo che anche questa faccenda dell’obbligo è una cosa curiosa. Tanta gente andando in giro non la porta. Si tratta di un obbligo per così dire diversificato”.

Sono mo,toi quelli che stanno ricordando la sua figura. Come il premier, Giuseppe Conte: “Ha riflettuto intensamente anche su etica, politica, religione. L’Italia perde un grande pensatore, mai banale. Ci restano le sue dense pagine”.

