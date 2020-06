Muore a soli 16 anni la promessa dell’arrampicata, Luce Douady, dopo essere scivolata e caduta sulle rocce della falesia di Luisset

A soli 16 anni è morta Luce Douady, atleta francese promessa dell’arrampicata sportiva. Il suo decesso è avvenuto ieri sulle rocce della falesia di Luisset, nella regione di Isère. La ragazza, insieme ad alcuni compagni di allenamento, si stava spostando sulla dorsale di Saint Pancrasse. A rendere ancor più beffarda la sua morte è il fatto che non sia caduta mentre si trovava in parete ma in un tratto del sentiero che portava al luogo dell’allenamento.

La Douady, dopo essere scivolata, è precipitata per oltre 150 metri. Ora, le autorità francesi hanno dato il via alle indagini per stabilire le cause dell’incidente.

Morte Luce Douady, i messaggi di cordoglio

Pierre-Henri Paillason, direttore tecnico della Federazione francese della montagna e delle scalate, si è subito stretto intorno al dolore della famiglia.

La Chambéry Escalade, associazione in cui si era formata la giovane campionessa francese, ha pubblicato un messaggio di cordoglio: “Luce Douady ci ha lasciati ieri. Era una giovane donna piena di energia, passione e talento. Una bella persona”.

A 15 anni, l’anno scorso, aveva vinto il mondiale juniores ad Arco di Trento. Poi, sempre nel 2019, aveva ottenuto la prima apparizione nel circuito di Coppa del Mondo Boulder IFSC al quale si classificò 5a.

