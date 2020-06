Dopo mesi arriva una svolta per le indagini sull’omicidio di Peppe Lucifora, il cuoco trovato morto in circostanze misteriose a Modica

Peppe Lucifora, cuoco di 57 anni di Modica è morto per soffocamento il 10 novembre scorso. Resta il mistero sul corpo che è stato ritrovato chiuso a chiave in una stanza del suo appartamento situato nel quartiere Dente di Modica. Dagli esami finora condotti è emerso che Peppe Lucifora non si sarebbe difeso e che al momento del ritrovamento era parzialmente svestito. Dopo mesi è arrivata finalmente una svolta per le indagini che hanno portato all’arresto di Davide Corallo, carabiniere 39enne residente a Giarratana (Ragusa). Sono stati gli stessi militari dell’arma del nucleo investigativo e di quello operativo di Modica ad eseguire l’arresto su richiesta del pm Francesco Riccio.

Le indagini sull’omicidio del cuoco di Modica

I carabinieri del Ris sono arrivati all’ipotesi di colpevolezza del carabiniere grazie alle tracce di dna presenti sul posto dell’omicidio e alla ricostruzione degli ultimi giorni di vita del cuoco. In questo modo è stato possibile accertare la presenza di Davide Corallo all’interno dell’abitazione di Peppe Lucifora. Secondo l’autopsia, il cuoco sarebbe svenuto dopo essere stato colpito con violenza da qualcuno che poi lo avrebbe strangolato con la mano destra. Resta il mistero della scomparsa sia della chiave usata per chiudere la stanza dov’è stato ritrovato il cuoco che del suo cellulare. Dopo una prima fase di indagini, il 13 febbraio i colleghi del comando provinciale di Ragusa hanno ascoltato Davide Corallo per oltre sette ore. Il legale del carabiniere, Orazio Lo Giudice, ha intanto dichiarato all’AGI che il 39enne, durante l’interrogatorio “ha respinto tutte le accuse e non ha mai smesso di ribadire la sua estraneità ai fatti“.

