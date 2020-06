Torna l’instabilità sul meteo italiano, grazie ad un ciclone pronto a riportare piogge e grandinate sulla penisola. Vediamo cosa accadrà nelle prossime ore.

La terza settimana del mese di luglio non partirà con i migliori presupposti dal punto di vista meteorologico. Infatti il meteo italiano è pronto ad essere colpito da un nuovo ciclone, che si aggirerà sulla penisola portando con sè piogge e temporali. Una situazione meteo precaria, per un’estate che ancora una volta stenta a decollare. Seppur gli esperti del settore avevano pronosticato una stagione estiva da record, al momento la situazione meteorologica italiana vive un periodo di grande instabilità.

Così durante questo lunedì 15 giugno, avremo le prime precipitazioni ed i primi rovesci sull’area appenninica tosco-emiliana, quella romagnola ed umbro–marchigiana. Nonostante le precipitazioni, avremo nel pomeriggio un aumento stabile. Questo contrasto tra piogge ed aumento della pressione provocherà un ulteriore recrudescenza temporalesca. A maggior rischio temporali troveremo l’intera Emilia Romagna, il NordEst, l’Emilia Romagna fino ad arrivare all’intero comparto appenninico. Andiamo quindi a controllare cosa succederà durante questo lunedì sulla penisola italiana.

Meteo, nuovo ciclone sulla penisola: piogge sparse per lo stivale

Come detto, anche oggi l’Italia sarà divisa in due dal meteo, con un nuovo ciclone pronto ad investire la penisola. Avremo quindi una bassa pressione in circolazione sull’Italia, proveninte dall’area dell’ex Jugoslavia. Sarà proprio questa bassa pressione ad essere responsabile di una certa instabilità su Triveneto e regioni centro-meridionali e versante adriatico. Andiamo quindi ad osservare la situazione meteo durante questo lunedì.

Sulle regioni del Nord Italia dopo una mattinata abbastanza tranquilla, avremo un netto peggioramento specialmente sulle regioni di Nordest. Qui le precipitazioni diventeranno le protagoniste di giornata, con piogge su Triveneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. In giornata qualche fenomeno isolato continuerà a colpire la Lombardia. Le temperature faranno registrare un lieve rialzo, con massime tra i 24 ed i 28 gradi.

Mentre invece la situazione risulterà più critica sulle regioni del Centro Italia. Infatti qui già dal mattino delle piogge inizieranno ad investire l’Emilia Romagna. Ma la situazione peggiorereà nel pomeriggio, con l’arrivo delle precipitazioni in estensione su Umbria, Marche ed Abruzzo. Qui le temperature risulteranno stabili, con massime che andranno dai 24 ai 28 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, dopo una mattinata in cui si faranno registrare solamente lievi velature, arriveranno anche qui le precipitazioni. Così le piogge toccheranno in giornata anche la Puglia, Lucania e Campania interna. Altrove invece resisterà un meteo più soleggiato. Le temperature faranno registrare un lieve calo, con massime tra i 23 ed i 27 gradi.

L.P.

