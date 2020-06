Indonesia, aereo si schianta in una zona residenziale: le ultimissime in merito a quanto accaduto proprio in queste ore nella regione di Kampar.

Incredibile quanto accaduto proprio in queste ore in Indonesia, precisamente nel villaggio di Kubang Jaya nella regione di Kampar. Un velivolo dell’aeronautica locale – secondo quanto riferito in questi istanti dal ‘Jakarta Post’ – si sarebbe infatti schiantato in una zona residenziale: il pilota si sarebbe messo in salvo poco prima dell’incidente e, inoltre, non si registrerebbero al momento vittime. L’aereo, precisamente un Hawk jet britannico, si sarebbe schiantato poco dopo il decollo avvenuto da una base di Pekanbaru. Ecco il VIDEO:

