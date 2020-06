La US Air Force americana ha confermato di aver perso un aereo da caccia. L’incidente aereo avvenuto nel Mare del Nord. Non si hanno notizie del pilota.

Un aereo militare americano è precipitato nel Mare del Nord. A confermarlo è la stessa aeronautica statunitense, specificando che il velivolo proveniva dalla base inglese della RAF a Leakenheath. A bordo un pilota impegnato in una missione di routine, di cui al momento non si hanno notizie.

Niente è trapelato neanche riguardo le cause dell’incidente che hanno portato allo schianto dell’aereo. Le operazioni di ricerca sono state avviate con la collaborazione dell’UK Search e Rescue.

Mare del Nord, incidente aereo per un caccia americano: si cerca il pilota

Nello specifico si tratterebbe di un F-15C Eagle, un aereo da caccia in dotazione alle forze armate americane. L’incidente è avvenuto all’incirca alle 9.40 di questa mattina. Impegnate nelle indagini anche la Guardia Costiera dello Yorkshire orientale e Bridlington, a lavoro nell’effettuare i rilievi.

Proprio questa mattina la base della RAF aveva condiviso una foto che raffigurava tre aerei da combattimento. La didascalia che accompagnava l’immagine recitava “Ready to take on Monday like… #weareliberty”

