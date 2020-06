Il rapper Gue Pequeno è in uscita con il nuovo disco Mr. Fini e, per l’occasione, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera

Gue Pequeno, rapper milanese, uscirà con il suo nuovo disco il prossimo 26 giugno. L’album si chiama Mr. Fini e fa riferimento proprio al suo cognome. Il cantante, ai microfoni del Corriere della Sera, ha rilasciato una lunga intervista per l’occasione. Esordisce con sicurezza “Questo album è il mio kolossal”.

Risponde anche sulla questione del titolo dell’album che asserisce al suo cognome: “Da tempo pensavo di usarlo in un titolo, come Lil Wayne perché dà importanza”.

La copertina lo mostra in abito bianco intento ad accarezzare un gatto, palese citazione di Don Vito de Il padrino, “Certamente. Don Vito nel “Padrino”, il dottor Male di “Austin Powers”, nel cartoon dell’ispettore Gadget: il gatto è simbolo di potere gangsta”.

Sull’abbandono alla trap: “Ho cercato di avere un suono senza tempo e ispirato da tutti tempi: anni 80, il reggae, anni 90. Non è un disco di tendenza, non volevo fare quello che fanno tutti”.

Gue Pequeno tra il coronavirus e l’attacco all’Italia

Sul lockdown a Lugano: “Il mese di chiusura mi ha quasi depresso… Per fortuna hanno riaperto subito. Ho sfruttato molto il lago e la natura. Ho letto moltissimo: Buzzati, Chandler, “I diari dell’eroina” di Nikki Six. Ho anche scritto un soggetto per una serie tv su teenager cattivi, ma non necessariamente storie di strada”.

Se l’Italia è razzista: “Lo si capisce dai cori allo stadio… Semplificando il discorso: in Italia il calcio è tutto, le tifoserie sono a destra, non c’è quindi da stupirsi dei risultati di Salvini. Non avremo mai un rapper nero al numero 1. Ghali è un fake. Appartiene all’universo fashion: non sarà mai un idolo del mondo di colore”.

