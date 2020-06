Face App: la nuova funzione fa letteralmente impazzire il web. Dopo il successo del “volto invecchiato”, l’ultima moda è quella della trasformazione dei volti nel genere opposto.

Face App: la nuova funzione è subito di moda. Come riporta Il Messaggero, la possibilità di trasformare il proprio volto, facendolo diventare del genere opposto, sta letteralmente facendo impazzire i social. L’applicazione russa, come si legge dalla fonte, è in grado di modificare foto e selfie. Già in passato c’era stata la possibilità di vedere come saremmo diventati da anziani. Ora, invece, la nuova moda, riguarda i volti cambiati di genere.

Tuttavia, come riporta la fonte, lo scorso anno l’applicazione russa era stata al centro di diversi dibattiti, relativi principalmente al discorso della privacy. Molti esperti nel settore avevano infatti discusso sull’argomento, dal momento che molte informazioni su come Face App utilizzasse i volti, non erano proprio chiare.

La nuova funzione di Face App impazza sui social

Trasformazioni da uomo a donna e viceversa. La nuova funzione dell’applicazione russa è stata, fin da subito, un gran successo sui social. Basta fare un giro su Twitter, infatti, per poter vedere molti volti, famosi e non, protagonisti di tali trasformazioni.

Come riporta Opti Magazine, nonostante il divertimento assicurato, dovuto ai cambiamenti che l’applicazione è in grado di effettuare, molti utenti stanno però riflettendo sull’upload dei propri dati, proprio come accaduto lo scorso luglio, con la precedente versione, quella che invecchiava i volti. Insomma, a distanza di qualche mese, le cose, dal punto di vista della privacy, non sembrano essere cambiate molto.

Nel video, pubblicato su Youtube da Repubblica Tv, è possibile vedere i numerosissimi fotomontaggi presenti sui social, creati mediante l’utilizzo della nuova funzione di Face App.

