Il 2020 non è stato proprio un anno da incorniciare. La pandemia da Covid-19 ha messo tutti i paesi del mondo in ginocchio e in alcune zone del mondo si intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. Tutti quelli che stanno tirando un sospiro di sollievo illudendosi che il peggio sia oramai alle spalle dovranno fare i conti con una nuova minaccia: la fine del mondo. A quanto pare infatti il famoso calendario Maya che dava per certo l’armageddon il 21 dicembre del 2012 è stato letto male. Secondo una nuova teoria della cospirazione in realtà la fine del mondo ci attende questa settimana.

La nuova lettura del calendario Maya

Su diversi social media si sta diffondendo un rapporto del New York Post secondo il quale il calendario Maya abbia avuto una lettura errata. A quanto pare il giorno del giudizio che l’antica civiltà ha predetto sarebbe programmato per questa settimana o al massimo per la prossima. L’errore nasce dalla perdita di alcuni giorni a causa del calendario giuliano, in realtà quindi noi ci troveremmo effettivamente nel 2012. Lo sbaglio è molto ben spiegato da un tweet dello scienziato Paolo Tagaloguin, cinguettio che è stato però poi eliminato. Il ricercatore ha usato il famoso social per riferire che: “Se seguiamo il calendario giuliano, ci troviamo nel 2012. A causa del passaggio al calendario gregoriano il numero di giorni persi in un anno è di 11 giorni … Per 268 anni usando il calendario gregoriano (1752-2020) volte 11 giorni = 2.948 giorni. 2.948 giorni / 365 giorni (all’anno) = 8 anni“.Nel caso in cui quindi gli scienziati avessero ragione la fine del mondo ci sarà questa settimana. A pensarci un vero peccato dato che siamo da poco usciti dall’incubo del lockdown.

