Giornata in montagna per Diletta Leotta: la presentatrice, con il suo ultimo post su Instagram, torna a stupire i milioni di followers, dando consigli su come affrontare una camminata salutare.

Diletta Leotta si gode una giornata in montagna in compagnia del fidanzato Daniele Scardina e di un gruppo di amici. Con l’arrivo delle belle giornate, la bellissima conduttrice non ha perso occasione per farsi una passeggiata in montagna, con una mise attillatissima, offrendo a tutti i suoi followers preziosi consigli sull’abbigliamento da utilizzare.

Si legge, infatti, nel post pubblicato, “La vita è un viaggio da fare a piedi, in salita…ma insieme agli amici”. A questo messaggio ne segue un altro, in cui la presentatrice consiglia le scarpe da utilizzare, per affrontare la giornata in montagna: “mi raccomando – scrive Diletta Leotta – scarpe comode”.

Diletta Leotta: giornata in montagna con gli amici – FOTO

Munita di una mise super-attillata e un paio di scarpe da ginnastica, la bellissima presentatrice televisiva si è goduta una giornata di “aria pulita” camminando per i sentieri di montagna. Se nelle prime foto del post Diletta Leotta compare da sola, munita anche di un bastone per affrontare al meglio la camminata, nelle successive foto, la conduttrice è apparsa dapprima con un gruppo di amici e poi con il fidanzato Daniele Scardina.

Gli utili e preziosi consigli che Diletta Leotta ha offerto a tutti i fan prendono spunto dal suo abbigliamento, che ne mette in risalto il suo fisico. Ma, da quanto si legge dalle sue parole, la conduttrice tiene a precisare quanto sia importante l’utilizzo di scarpe comode per una giornata di montagna.

