Filtra ottimismo dalle parole del viceministro della Salute. La temuta seconda ondata potrebbe non esserci, situazione sotto controllo ma serve monitoraggio costante in attesa del vaccino.

Il viceministro Pierpaolo Sileri è intervenuto ai microfoni della trasmissione Centocittà, in onda su Rai Radio1. Nonostante il ritmo serrato con cui procedono le riaperture, in alcuni casi non senza apprensione, la famigerata seconda ondata di Covid-19 sembrerebbe non arrivare.

Parole che lasciano trasparire un certo ottimismo circa la situazione epidemiologica nazionale. “Torniamo finalmente a respirare, la situazione va meglio – le parole del viceministro -. Anche dopo le riaperture, la paura di una seconda ondata del virus non sembrerebbe esserci. Le misure vengono rispettate, dal distanziamento al lavaggio delle mani, tuttavia serve un monitoraggio attento”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Coronavirus, nuovo focolaio spaventa Pechino: rischio seconda ondata

Sileri, Coronavirus: “Seconda ondata non sembrerebbe esserci”

Le misure preventive dunque stanno dando i loro frutti, dal distanziamento sociale alle accortezze riguardanti l’igiene personale, in primis il lavaggio frequente delle mani. La vera svolta tuttavia, come noto, si avrà quando sarà disponibile un vaccino efficace. “Avere l’agognato vaccino contro il Coronavirus consentirà di limitare i danni – ha proseguito Sileri – è prematuro pensare di poterlo già avere a settembre ma potrebbe arrivare per fine anno o inizio 2021“. A giocare un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo traguardo, l’accordo internazionale stretto con Oxford. “L’Italia non ha acquistato dosi di vaccino che ancora non ci sono – ha concluso il viceministro – ma insieme con altri Paesi europei ha firmato un accordo per continuare a sostenere questa ricerca”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Ricciardi: “Vaccino forse entro il 2020, ecco chi avrà la priorità”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24